Scontro tra moto e auto sulla ex 29 | due motociclisti morti nel Cuneese

Da ameve.eu 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Due motociclisti sono deceduti in uno scontro frontale avvenuto sulla ex 29 nel Cuneese. L’incidente si è verificato su un rettilineo, dove le due moto si sono scontrate frontalmente. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, che hanno trasportato in pronto soccorso a Verduno i passeggeri dell’auto coinvolta, attualmente sotto osservazione. Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente e verificano le cause che hanno portato alla collisione.

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? Punti chiave Come hanno causato lo scontro frontale le due moto sul rettilineo?. Chi sono i passeggeri dell'auto trasportati d'urgenza a Verduno?. Quali sono i dettagli tecnici emersi dai rilievi dei Carabinieri?. Perché la viabilità sulla ex 29 è stata bloccata fino a sera?.? In Breve Due occupanti dell'auto feriti trasportati all'ospedale di Verduno.. Intervento dei medici Azienda Zero e Carabinieri della compagnia di Alba.. Chiusura temporanea della ex statale 29 fino alle ore serali.. Indagini dei Carabinieri di Alba sulle traiettorie sul tratto Vezza d'Alba-Canale.. Due motociclisti residenti tra La Loggia e Santena hanno perso la vita nel tardo pomeriggio di domenica 17 maggio 2026, dopo uno scontro frontale avvenuto sulla ex statale 29 nel Cuneese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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