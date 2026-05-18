Scontro tra auto tra San Valentino e Caramanico | 3 feriti in ospedale

Tre persone sono state trasportate in ospedale dopo un incidente tra due auto avvenuto tra San Valentino e Caramanico. I soccorritori sono intervenuti sul posto e hanno utilizzato mezzi specifici per raggiungere l’area dell’impatto. I Carabinieri hanno eseguito rilievi tecnici sulla carreggiata, analizzando i dettagli lasciati dal contatto tra i veicoli e cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.

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? Punti chiave Come sono riusciti i soccorritori a raggiungere il punto dell'impatto?. Cosa hanno scoperto i Carabinieri dai rilievi tecnici sull'asfalto?. Perché la viabilità tra San Valentino e Caramanico è così pericolosa?. Chi dovrà rispondere delle responsabilità emerse dopo lo scontro?.? In Breve Soccorso notturno coordinato da squadre di Caramanico Terme, Scafa e Manoppello.. Intervento sul posto di Life e volontari di Bussi Soccorso.. Vigili del Fuoco estraggono tre persone dalle lamiere dei veicoli.. Carabinieri effettuano rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell'urto.. Tre persone sono finite in ospedale dopo uno scontro frontale tra due auto avvenuto domenica 17 maggio intorno alle ore 22 lungo la strada che collega San Valentino in Abruzzo Citeriore a Caramanico. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Scontro tra auto tra San Valentino e Caramanico: 3 feriti in ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Scontro frontale tra 2 auto sulla Sp26 tra Cavenago d'Adda e San Martino in Strada: 4 feritiCavenago d'Adda (Lodi), 7 aprile 2026 – Schianto frontale la sera di Pasquetta, lungo la provinciale 26, nel territorio di San Martino in Strada. Violento scontro tra due auto: feriti portati in ospedaleBrutto incidente nella mattinata di oggi, lunedì 9 marzo, lungo l’autostrada A21. Schianto frontale tra due auto nel Pescarese, tre feriti [FOTO]L'incidente stradale è avvenuto lungo la strada tra San Valentino in Abruzzo Citeriore e Caramanico Terme nella tarda serata di domenica 17 maggio ... ilpescara.it