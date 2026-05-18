Sclerosi multipla | l’IA al Forte di Bard svela i sintomi invisibili

Al Forte di Bard si svolge un evento dedicato alla sclerosi multipla, dove viene presentato un progetto che utilizza l’intelligenza artificiale per identificare i sintomi invisibili della malattia. Durante l’iniziativa vengono mostrate le modalità con cui i sistemi di intelligenza artificiale analizzano i dati clinici e le immagini mediche per evidenziare aspetti poco visibili a occhio nudo. La presentazione si concentra sulle tecniche impiegate e sulle applicazioni pratiche di questa tecnologia nel monitoraggio e nella diagnosi della condizione.

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? Domande chiave Come può l'intelligenza artificiale visualizzare i sintomi invisibili della malattia?. Cosa possono fare alimentazione e movimento per i pazienti sotto i 40 anni?. Come si combatte l'isolamento sociale dei malati attraverso il Forte di Bard?. Perché la testimonianza sonora è fondamentale quanto la diagnosi medica?.? In Breve In Italia la patologia colpisce oltre 130mila persone secondo i dati AISM.. Mostra PortrAIts al Forte di Bard dal 22 al 31 maggio.. Aperitivo per under 40 con Renato Ramolivaz il 29 maggio.. Gita sociale inclusiva al Forte di Bard prevista per il 30 maggio.. La sezione Aosta dell’AISM organizza una serie di iniziative sul territorio per la settimana nazionale della sclerosi multipla, con la Giornata Mondiale fissata per il 30 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sclerosi multipla: l’IA al Forte di Bard svela i sintomi invisibili ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Telese, la sclerosi multipla al centro del confronto tra specialisti e pazienti Niccolò Fabi al Forte di Bard: concerto unico nel 2026Il Forte di Bard si prepara ad accogliere Niccolò Fabi il 30 luglio 2026, in una data che segna un momento cruciale per la rassegna estiva Aosta... Iniziative dell'Aism Aosta per la Giornata nazionale della Sclerosi MultiplaIl 30 maggio ricorre la Giornata nazionale della Sclerosi multipla e, in vista di questa data, la Sezione di Aosta dell'Aism organizza una serie di iniziative sul territorio pensate per sensibilizzare ... aostaoggi.it Sclerosi multipla, l’Unione Europea punta sull’IA per terapie predittive e su misuraUtilizzare l’Intelligenza Artificiale per elaborare una quantità sufficiente di dati e creare un grande database armonizzato, con l’obiettivo di rendere la gestione clinica della sclerosi multipla più ... ecodibergamo.it