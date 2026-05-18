Sclerosi multipla | in piazza le erbe aromatiche per sostenere servizi e patologie correlate

Il 23 e 24 maggio, in diverse località della provincia, volontari di un’associazione saranno presenti per distribuire kit con due piante aromatiche a fronte di una donazione di 12 euro. Le piante offerte includono tra le altre timo, salvia, rosmarino, origano e maggiorana. L’obiettivo dell’iniziativa è raccogliere fondi destinati a sostenere servizi e patologie legate alla sclerosi multipla. La distribuzione avverrà in punti di raccolta predisposti e coinvolgerà i volontari dell’associazione.

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