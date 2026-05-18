A Napoli, la Linea 1 della metropolitana è stata sospesa completamente a causa di uno sciopero indetto dal sindacato Usb. La protesta ha portato alla chiusura del servizio di trasporto pubblico sulla tratta, interessando i pendolari e causando disagi nella mobilità cittadina. La decisione di fermare le attività è stata comunicata dal sindacato come parte di una protesta più ampia nel settore dei trasporti. La situazione è rimasta invariata per tutta la durata dell’agitazione.

Sciopero dei trasporti a Napoli: l’agitazione proclamata dal sindacato Usb blocca totalmente la Linea 1 della metropolitana. Forti disagi per i pendolari. La settimana si apre con pesanti disagi per la mobilità urbana nel capoluogo campano a causa di una nuova protesta sindacale. Lo sciopero proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb) ha colpito in modo significativo il settore dei trasporti pubblici locali, determinando la totale sospensione del servizio lungo la principale arteria sotterranea della città, un’infrastruttura vitale per il quotidiano spostamento di migliaia di pendolari, studenti e turisti. Secondo quanto diffuso tramite i canali ufficiali dell’agenzia Ansa, l’adesione del personale ha portato alla chiusura immediata delle stazioni della Linea 1 a partire dalla mattinata. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Sciopero: stop alla Linea 1 della metropolitana di Napoli per l’agitazione dell’Usb

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Sciopero, trasporti in tilt a Napoli: stop a metro 1 e funicolari

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