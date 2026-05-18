Sciopero scuola Frassinetti | Adesione estremamente bassa avanti nel confronto con i sindacati disponibili

Il sottosegretario all’Istruzione ha commentato la giornata di sciopero nel settore scolastico, affermando che l’adesione è risultata “estremamente bassa”. Ha aggiunto che il governo continuerà a lavorare nel confronto con i sindacati disponibili, senza specificare eventuali piani di modifica delle proposte attuali. La giornata ha visto una partecipazione limitata tra docenti e personale scolastico, secondo le prime stime ufficiali. Nessun dato è stato fornito in merito alle proporzioni di adesione rispetto al totale.

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Il Sottosegretario all’Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti, interviene sull’adesione allo sciopero della scuola e la definisce “estremamente bassa”. Secondo l’esponente del Governo, il dato confermerebbe la consapevolezza del personale scolastico rispetto alle misure avviate dall’Esecutivo e dal Ministero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sciopero Citynews, buona l’adesione: "Ora confronto con l’azienda"Si è concluso ieri, il 25 marzo alle 9, lo sciopero di 48 ore indetto dall’assemblea dei giornalisti di Citynews e dal sindacato giornalisti Figec... Sciopero Citynews, il Cdr: “Buona l’adesione: ora confronto con l’azienda”Dopo la mobilitazione di 48 ore contro i licenziamenti senza preavviso, Comitato di redazione e sindacato Figec Cisal chiedono l’apertura immediata... 18 maggio sciopera anche la scuola. Dal 22 stop a gite e attività aggiuntive negli istituti tecnici. Di cosa si trattaSettimane di mobilitazione per il mondo della scuola. Lunedì 18 maggio il comparto istruzione sarà coinvolto nello sciopero generale proclamato dall’Usb, mentre dal 22 maggio al 21 giugno scatterà anc ... orizzontescuola.it Scioperi scuola del 6 e 7 maggio, i dati definitivi MIM: adesione allo 0,82% e al 2,56%Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha comunicato i dati definitivi di adesione agli scioperi del personale del Comparto e dell’Area Istruzione e Ricerca, settore scuola, proclamati per le giorn ... orizzontescuola.it