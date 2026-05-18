Sciopero oggi lunedì 18 maggio si fermano i trasporti | orari e fasce di garanzia

Da quotidianodipuglia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 18 maggio 2026, si svolge uno sciopero che coinvolge i trasporti pubblici di tutta Italia. L'agitazione è promossa dall'Unione Sindacale di Base (Usb) e da altre sigle sindacali, e riguarda diverse fasce orarie e modalità di servizio. Le manifestazioni e le fermate sono previste in vari settori, con variazioni negli orari di garanzia e nelle modalità di trasporto. La giornata si presenta come un'occasione per i lavoratori di esprimere le proprie richieste attraverso l'astensione dal lavoro.

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Un lunedì particolarmente intenso attende i pendolari e i viaggiatori di tutta Italia. Per oggi, 18 maggio 2026, l’Unione Sindacale di Base (Usb), insieme ad altre sigle come FI-SI e Usi, ha proclamato uno sciopero generale nazionale di 24 ore che incrocerà le braccia nei settori dei trasporti, della scuola, della sanità e delle autostrade. Resta escluso dal blocco unicamente il comparto aereo. Alla base della protesta ci sono rivendicazioni di natura sia politica sia economica: il sindacato chiede lo stop alle spese per il riarmo e il disimpegno dell'Italia dai conflitti internazionali, invocando il reindirizzamento di tali risorse verso l'istituzione del salario minimo, la sicurezza sul lavoro, il welfare e il potenziamento della sanità pubblica. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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