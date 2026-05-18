Sciopero oggi 18 maggio indetto dall’Usb | disagi nei trasporti in varie città

Oggi, 18 maggio, si è svolto uno sciopero generale promosso dall’Unione Sindacale di Base, che ha interessato diversi settori sia pubblici che privati. La protesta ha causato disagi ai servizi di trasporto in varie città, con molte linee che hanno registrato riduzioni o sospensioni. La giornata di mobilitazione si è svolta in diverse località italiane, influenzando in particolare i trasporti pubblici e alcuni servizi essenziali. La protesta è stata annunciata e si svolge in un contesto di agitazione sindacale più ampio.

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È iniziato questa mattina, 18 maggio, uno sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb): la protesta coinvolge tutti i settori, pubblici e privati. Tra gli altri, potrebbero incrociare le braccia lavoratori e lavoratrici del trasporto pubblico locale e nazionale, della sanità e della scuola. Rimane escluso solo il trasporto aereo. A Roma chiusa la Metro C, altre corse ridotte. A Roma è chiusa la Metro C, la Metro A e la B proseguono ma con possibili corse ridotte, così come bus e tram, a causa dello sciopero indetto dalla Unione sindacale di Base. Garantite solo le corse da inizio servizio alle ore 8.29 e dalle ore 17. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Sciopero oggi 18 maggio, indetto dall’Usb: disagi nei trasporti in varie città ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sciopero trasporti il 18 maggio: possibili disagi per chi viaggia in busPrevisto uno sciopero nazionale dei bus lunedì 18 maggio: lo rende noto Trieste Trasporti, spiegando che potranno verificarsi dei disagi per la... Leggi anche: Sciopero 18 maggio 2026, disagi per trasporti, scuole e sanità: le motivazioni Oggi, lunedì 18 maggio, trasporto pubblico a rischio per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dal sindacato Usb. A Roma il servizio è comunque garantito fino alle 8:30 e tra le 17 e le 20. ?Info comune.roma.it/web/it/notizia… x.com Sciopero oggi 18 maggio, indetto dall’Usb: disagi nei trasporti in varie cittàÈ iniziato questa mattina, 18 maggio, uno sciopero generale proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb): la protesta coinvolge tutti i settori, pubblici e ... lapresse.it Sciopero generale oggi 18 maggio: treni, metro ma anche scuola e sanità. Orari e fasce garantiteTrasporti a rischio oggi lunedì 18 maggio 2026 per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Usb. L'agitazione del personale del gruppo Fs è iniziato ieri alle ore 21 ... ilgazzettino.it Un altro sciopero dei treni in Italia il 18 maggio? Consigli urgenti necessari per i viaggi internazionali reddit