Sciopero nazionale e Global Flotilla assaltata annunciato corteo a Firenze | Blocchiamo tutto FOTO
Oggi a Firenze e in Toscana si sono svolti servizi regolari in gran parte delle aree, mentre un corteo annunciato dal sindacato USB ha percorso le strade della città con lo slogan “Blocchiamo tutto”. Nel corso della giornata, la Global Flotilla è stata oggetto di un attacco, e le autorità hanno registrato un'azione di protesta che ha coinvolto diverse persone. Lo sciopero, promosso dal sindacato, si inserisce in una mobilitazione più ampia di solidarietà con la flottiglia e contro l'economia di guerra.
Servizi in gran parte regolari a Firenze e in Toscana in occasione dello sciopero odierno promosso dal sindacato Usb in solidarietà con la Global Sumud Flotilla e “contro l'economia di guerra". Ancora non ci sono numeri ufficiali ma questa mattina alla stazione di Santa Maria Novella i treni. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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Sciopero nazionale e Global Flotilla assaltata, annunciato corteo a Firenze: Blocchiamo tutto / FOTO x.com
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