Sciopero generale Usb in trecento al corteo | I costi della guerra si riversano sui lavoratori VIDEO

Nella giornata di oggi, uno sciopero generale indetto dall’Usb ha coinvolto circa trecento persone che si sono radunate in corteo nel centro cittadino. La manifestazione, partita dal colle di San Giusto, si è snodata attraverso le vie principali prima di arrivare al molo Audace. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso contro gli effetti della guerra, sottolineando come i costi di questo conflitto ricadano sui lavoratori. L’evento si è svolto senza incidenti e ha visto la presenza di una rappresentanza di cittadini.

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