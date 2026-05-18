Sciopero generale Usb in trecento al corteo | I costi della guerra si riversano sui lavoratori VIDEO

Da triesteprima.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di oggi, uno sciopero generale indetto dall’Usb ha coinvolto circa trecento persone che si sono radunate in corteo nel centro cittadino. La manifestazione, partita dal colle di San Giusto, si è snodata attraverso le vie principali prima di arrivare al molo Audace. I partecipanti hanno espresso il loro dissenso contro gli effetti della guerra, sottolineando come i costi di questo conflitto ricadano sui lavoratori. L’evento si è svolto senza incidenti e ha visto la presenza di una rappresentanza di cittadini.

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Nel giorno dello sciopero generale proclamato da Usb a livello nazionale, circa trecento persone questa mattina hanno preso parte al corteo contro la guerra che dal colle di San Giusto ha sfilato nelle vie del centro per giungere al molo Audace. Nell'intervista, Sasha Colautti di Usb ha sostenuto. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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