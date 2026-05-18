Sciopero generale | stop a bus treni e possibili disagi in sanità e scuole | FOTO
Lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata di proteste in tutta Italia, con uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base. La manifestazione interesserà diversi settori, tra cui trasporti, sanità e scuola, con possibili disagi nelle città e nelle strutture pubbliche e private. In Emilia-Romagna, molte linee di autobus e treni potrebbero subire cancellazioni o modifiche, mentre si prevedono interruzioni anche nelle attività sanitarie e scolastiche. La giornata si svolgerà senza particolari restrizioni legali e senza limitazioni alla libertà di sciopero.
Lunedì 18 maggio si annuncia una giornata complessa anche in Emilia-Romagna per effetto dello sciopero generale nazionale di 24 ore proclamato dall’Unione Sindacale di Base (Usb), che coinvolgerà lavoratori pubblici e privati di diversi settori, dai trasporti alla sanità, passando per scuola e. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
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