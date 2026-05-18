Sciopero generale | stop a bus treni e possibili disagi in sanità e scuole | FOTO

Lunedì 18 maggio si preannuncia una giornata di proteste in tutta Italia, con uno sciopero generale di 24 ore indetto dall’Unione Sindacale di Base. La manifestazione interesserà diversi settori, tra cui trasporti, sanità e scuola, con possibili disagi nelle città e nelle strutture pubbliche e private. In Emilia-Romagna, molte linee di autobus e treni potrebbero subire cancellazioni o modifiche, mentre si prevedono interruzioni anche nelle attività sanitarie e scolastiche. La giornata si svolgerà senza particolari restrizioni legali e senza limitazioni alla libertà di sciopero.

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