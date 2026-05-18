Oggi, 18 maggio, è stato indetto uno sciopero generale che coinvolge diverse città italiane, tra cui Milano e Roma. Il sindacato di base USB ha deciso di fermare le attività di lavoro pubblico e privato, interessando settori come trasporti, sanità e scuole. La protesta si svolge in tutta Italia e riguarda vari comparti, con la partecipazione di lavoratori di diverse categorie. La giornata prevede possibili disagi e interruzioni nelle attività quotidiane.

Per oggi lunedì 18 maggio il sindacato di base USB ha indetto uno sciopero generale, per lavoro pubblico e privato, anche per trasporti, sanità e scuole. È invece escluso dallo sciopero il settore aereo. Ci potrebbero essere ripercussioni anche nella sanità, a seconda delle adesioni, ma resterà garantito il servizio di pronto soccorso. Potrebbero esserci anche sospensioni delle lezioni nelle scuole, ma questo lo decideranno i singoli istituti in base al numero di lavoratori che sciopereranno. Sciopero oggi, 18 maggio, in tutta Italia, i possibili disagii a Milano e Roma. Possibili disagi dunque per chi si sposta con i mezzi pubblici e in treno. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Sciopero generale, oggi 18 maggio, da Milano a Roma ecco chi si ferma tra scuole, trasporti e sanità

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