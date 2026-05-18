Lunedì 18 maggio si preannuncia come una giornata complicata per i trasporti e i servizi pubblici a causa di uno sciopero generale in programma. Durante questa giornata, molte linee di autobus, treni e metropolitane potrebbero subire cancellazioni o ritardi, creando disagi per chi si sposta per motivi di lavoro o studio. Le fasce orarie garantite sono state comunicate, ma non tutte le corse saranno regolari. La mobilitazione coinvolge diversi settori pubblici, influenzando i servizi essenziali nella giornata.

Lunedì 18 maggio si annuncia una giornata difficile per pendolari, famiglie e lavoratori. Lo sciopero generale nazionale proclamato dall’Unione sindacale di base coinvolge diverse categorie, dai trasporti alla sanità, dalla scuola al pubblico impiego, con possibili cancellazioni, ritardi e riduzioni dei servizi nelle principali città italiane. Treni e trasporto locale sotto pressione. Il settore più esposto resta quello della mobilità. Il personale del gruppo Fs incrocerà le braccia dalle 21 di domenica alle 21 di lunedì, con possibili ripercussioni sui collegamenti ferroviari. Anche bus, metro e tram potranno subire limitazioni, pur nel rispetto delle fasce di garanzia previste dalla legge. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sciopero generale, lunedì nero per trasporti e servizi: quali sono le fasce garantite

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Sciopero, venerdì nero. Dai trasporti ai giornalisti

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