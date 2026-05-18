Sciopero generale lunedì da bollino rosso | treni bus e sanità a rischio per 24 ore

Lunedì 18 maggio si preannuncia come una giornata difficile, con uno sciopero generale che coinvolge treni, bus e servizi sanitari. L'agitazione è stata proclamata dall'Usb (Unione sindacale di base), con il supporto di altre sigle sindacali. La protesta durerà 24 ore e potrebbe portare a disagi significativi nei trasporti pubblici e nelle strutture sanitarie in tutta Italia. Le autorità invitano a pianificare con anticipo gli spostamenti e a consultare eventuali avvisi disponibili.

Quello di oggi, 18 maggio, è un lunedì ad alto rischio caos. È infatti il giorno dello sciopero generale nazionale indetto dall'Usb (Unione sindacale di base), con Usi e altre sigle. Trasporti, scuola, servizi della pubblica amministrazione sono a rischio per 24 ore. Per i treni in realtà. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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