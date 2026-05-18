Sciopero generale lunedì 18 maggio | a rischio sanità a trasporti anche a Novara

Lunedì 18 maggio si prevede uno sciopero generale indetto dall'Usb, che coinvolge sia il settore pubblico che privato. La protesta potrebbe determinare interruzioni nei servizi pubblici e nel trasporto, con possibili ripercussioni anche nella città di Novara. La mobilitazione riguarda diverse categorie e si svolge in un contesto di agitazione sindacale a livello nazionale. La giornata potrebbe registrare disagi nelle attività quotidiane e negli spostamenti di cittadini e lavoratori.

Sarà un lunedì di sciopero quello del 18 maggio. L'unione sindacale di base Usb ha infatti indetto una agitazione che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, e che potrebbe causare disagi nell'erogazione dei servizi e negli spostamenti. Tra i settori coinvolti, ci sono anche quello dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

C'È UN NUOVO SCIOPERO GENERALE DI DUE GIORNI A GENNAIO (LE SCUOLE POTREBBERO CHIUDERE): ECCO QUANDO!

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Sciopero generale di lunedì 18 maggio: i servizi a rischio e quelli garantiti, dai trasporti alla sanità

Per lunedì 18 maggio è previsto uno sciopero generale, che potrà riguardare trasporti, sanità e scuole x.com

Sciopero generale oggi 18 maggio: treni, metro ma anche scuola e sanità. Orari e fasce garantiteTrasporti a rischio oggi lunedì 18 maggio 2026 per lo sciopero generale di 24 ore proclamato dall'Usb. L'agitazione del personale del gruppo Fs è iniziato ieri alle ore 21 ... ilmattino.it

Sciopero generale oggi 18 maggio 2026, stop a treni e mezzi pubblici: gli orari Trenitalia, Italo e TrenordIl 18 maggio 2026 è previsto uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati, con disagi per pendolari in tutta Italia (Milano, Roma e Napoli ... fanpage.it