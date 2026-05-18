Sciopero generale lunedì 18 maggio | a rischio sanità a trasporti anche a Novara

Da novaratoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 18 maggio si prevede uno sciopero generale indetto dall'Usb, che coinvolge sia il settore pubblico che privato. La protesta potrebbe determinare interruzioni nei servizi pubblici e nel trasporto, con possibili ripercussioni anche nella città di Novara. La mobilitazione riguarda diverse categorie e si svolge in un contesto di agitazione sindacale a livello nazionale. La giornata potrebbe registrare disagi nelle attività quotidiane e negli spostamenti di cittadini e lavoratori.

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Sarà un lunedì di sciopero quello del 18 maggio. L'unione sindacale di base Usb ha infatti indetto una agitazione che coinvolge tutte le categorie pubbliche e private, e che potrebbe causare disagi nell'erogazione dei servizi e negli spostamenti. Tra i settori coinvolti, ci sono anche quello dei. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

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