Il 18 maggio si preannuncia uno sciopero generale che interesserà diversi settori, tra cui i trasporti e la scuola. L'agitazione è stata proclamata dall'Unione Sindacale di Base e coinvolgerà sia il settore pubblico che quello privato. Le manifestazioni e le astensioni dal lavoro sono state annunciate in diverse realtà, creando possibili disagi per cittadini e studenti. Sono attese proteste e presidi in varie città, con l’obiettivo di esprimere dissenso su questioni legate alle condizioni lavorative e ai servizi pubblici.

Possibili disagi sui trasporti e sull'erogazione di servizi, da Nord a Sud, sono in corso a causa dello sciopero generale del 18 maggio. L'agitazione è indetta dall'Unione Sindacale di Base (Usb) e interesserà, tra gli altri, anche il personale del gruppo Fs, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord dalle ore 21 di domenica 17 alle ore 21 di lunedì 18 maggio 2026. I treni, informa Fs, possono subire cancellazioni o variazioni. Ad aderire è anche Italo, mentre è escluso il trasporto aereo.,, Nelle giornate di sciopero, Trenitalia garantisce fasce orarie durante le quali il servizio sarà erogato: nei giorni feriali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Sciopero generale 18 maggio, dai trasporti alla scuola: ecco i settori a rischio

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