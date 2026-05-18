Sciopero della scuola Enrico Galiano incrocia le braccia | Spese per il riarmo? Anche no

Lunedì 18 maggio si è svolto uno sciopero generale che ha coinvolto anche il settore scolastico. La partecipazione del personale docente e Ata ha determinato un impatto variabile a seconda delle scuole e delle regioni. Tra i protagonisti delle proteste, alcuni insegnanti hanno espresso chiaramente la loro posizione su questioni legate alle spese militari e al riarmo, facendo sentire la propria voce in un giorno di mobilitazione nazionale.

Oggi, lunedì 18 maggio, è stato il giorno dello sciopero generale. Nel mondo della scuola lo sciopero ha avuto un impatto che è dipeso dal livello di adesione del personale docente e Ata.Enrico Galiano in un breve video sui suoi canali social ha spiegato perché oggi ha fatto sciopero. Sono. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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