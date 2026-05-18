Durante la trasmissione televisiva, la segretaria del Partito Democratico è stata colta di sorpresa da una domanda posta dal conduttore, che ha provocato un momento di imbarazzo e silenzio in studio. La discussione si è concentrata sui temi dell’energia, dei salari e delle bollette, con l’esponente politica che ha ribadito le critiche al governo in carica. La trasmissione ha visto un momento di tensione tra l’ospite e il conduttore, che ha portato a un breve silenzio prima di riprendere la normale conduzione.

Ospite di Che tempo che fa, la segretaria del Pd Elly Schlein è tornata ad attaccare il governo Meloni parlando soprattutto di energia, salari e costo delle bollette. Nel corso dell’intervista con Fabio Fazio, però, un passaggio sul modello spagnolo ha creato un momento di evidente difficoltà per la leader dem. Schlein ha indicato più volte la Spagna guidata da Pedro Sanchez come esempio da seguire anche per l’Italia, sostenendo che Madrid starebbe già intervenendo per abbassare il costo dell’energia e sostenere il potere d’acquisto delle famiglie. “Bisogna abbassare il costo dell’energia, ma soprattutto quello delle bollette per rilanciare il potere d’acquisto delle famiglie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Schlein va in tilt da Fazio: la domanda imbarazzante, gelo in studio

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