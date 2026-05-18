Schianto sulla Sr71 a Terontola | moto contro auto 37enne portato con Pegaso a Siena

Nel pomeriggio di oggi si è verificato un incidente sulla Sr71 a Terontola, coinvolgendo una moto e un’auto. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.09, e sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 della Asl Toscana Sud Est. Un uomo di 37 anni è rimasto gravemente ferito e, dopo essere stato stabilizzato, è stato trasportato con un elicottero Pegaso 2 all’ospedale di Siena. Le autorità stanno ancora ricostruendo la dinamica dell’incidente.

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L’allarme è scattato alle 17.09 con l’intervento del 118 della Asl Toscana Sud Est. Ad avere la peggio un uomo di 37 anni, soccorso in condizioni gravi e trasferito con l’elisoccorso Pegaso 2 in codice 3 all’ospedale di Siena. Ferita anche una donna di 27 anni, trasportata in codice 2 all’ospedale di Nottola. Sul posto sono intervenute l’ambulanza infermierizzata della Misericordia di Cortona, quella della Misericordia di Castiglion Fiorentino, l’auto medicalizzata di Castiglion del Lago, oltre ai vigili del fuoco e alle forze dell’ordine di Cortona, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dello scontro. L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica - Quotidiano indipendente di critica civica, cultura e politica aretina. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Schianto sulla Sr71 a Terontola: moto contro auto, 37enne portato con Pegaso a Siena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Schianto auto-moto, centauro portato in ospedalePochi minuti dopo le 6 di sabato 7 marzo 2026 l'ambulanza 3-273 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Finocchiaro... Auto in fiamme sulla superstrada Siena-Grosseto, morto 37enne(Adnkronos) – Incidente sulla superstrada Siena-Grosseto, morto un uomo di 37 anni.