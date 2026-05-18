Schianto in volo tra aerei | il video dell’incidente mette i brividi
Due jet militari si sono scontrati durante un volo dimostrativo, ripreso in un video che mostra le traiettorie degli aerei e i motori in funzione. Le immagini catturano le manovre sincronizzate del team dimostrativo, fino a quando, in pochi secondi, si verifica un incidente che coinvolge entrambi gli aeromobili. Il video è diventato virale e ha suscitato reazioni di shock tra gli spettatori. La dinamica e le circostanze dell’incidente sono ancora oggetto di indagine.
Le traiettorie perfette dei jet, il rombo sincronizzato dei motori e le manovre spettacolari del celebre team dimostrativo della Marina americana si sono trasformati in pochi secondi in una scena drammatica. Un impatto improvviso, il fumo, poi la caduta dei velivoli verso il suolo davanti agli occhi di centinaia di spettatori. Per lunghi minuti, la paura ha preso il sopravvento mentre dalla base militare si alzavano colonne di detriti e polvere. Le immagini si rincorrono ancora sui dispositivi di chi era presente: due sagome metalliche che si avvicinano a una distanza sempre più pericolosa, quasi a sfiorarsi nel cielo limpido, mentre dal basso lo sguardo del pubblico segue ogni movimento con crescente inquietudine. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Aeroporto LaGuardia di New York, il VIDEO dell'incidente in pista
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