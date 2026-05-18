Schianto in moto | ragazza sbalzata oltre il guardrail precipita nella scarpata
Un incidente in moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, causando il ricovero urgente di due persone all’ospedale di Peschiera del Garda. Un ragazzo di 27 anni e una giovane donna di 25 sono stati trasportati in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente ha portato la giovane donna a essere sbalzata oltre il guardrail, finendo in una scarpata. La strada interessata è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.
Un ragazzo di 27 anni e una giovane donna di 25 sono stati ricoverati d’urgenza all’ospedale di Peschiera del Garda dopo un grave incidente in moto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio. La ragazza, sbalzata oltre il guardrail, è precipitata in una scarpata per diversi metri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Incidente in moto: la mia storia
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