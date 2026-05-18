Schianto in moto | ragazza sbalzata oltre il guardrail precipita nella scarpata

Un incidente in moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, causando il ricovero urgente di due persone all’ospedale di Peschiera del Garda. Un ragazzo di 27 anni e una giovane donna di 25 sono stati trasportati in condizioni critiche. La dinamica dell’incidente ha portato la giovane donna a essere sbalzata oltre il guardrail, finendo in una scarpata. La strada interessata è stata temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso e rilievi.

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