Schianto in moto | ragazza sbalzata oltre il guardrail precipita nella scarpata

Un incidente in moto si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio, causando il ricovero urgente di un uomo di 27 anni e di una donna di 25 anni presso l’ospedale di Peschiera del Garda. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane donna è stata sbalzata oltre il guardrail e è precipitata in una scarpata. Le autorità stanno indagando sulle cause dello scontro, che ha coinvolto anche l’altro motociclista.

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Un ragazzo di 27 anni e una giovane donna di 25 sono stati ricoverati d’urgenza all’ospedale di Peschiera del Garda dopo un grave incidente in moto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 17 maggio. La ragazza, sbalzata oltre il guardrail, è precipitata in una scarpata per diversi metri. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milano, in moto contro un taxi: morti due ragazzi di 20 e 23 anni. «Erano passati con il rosso» Sullo stesso argomento Moto fuori strada a Caprino: due giovani feriti, una ragazza precipita nella scarpataUn’uscita di strada in moto lungo una strada asfaltata a Caprino Veronese ha provocato il ferimento di due giovani mantovani nel tardo pomeriggio di... Torino, ragazza di 25 anni muore un mese dopo lo schianto in moto contro un furgone x.com Discussione sulla Gara Sprint MotoGP del GP di Spagna 2026 reddit Schianto su viale Carlo III, moto travolta da un’auto: feriti due giovaniA bordo della moto viaggiavano un 21enne residente a San Nicola la Strada e una ragazza di 19 anni di Caserta. Subito dopo lo schianto, alcune persone presenti in zona sono intervenute per prestare i ... casertace.net David Sbiha muore a 28 anni dopo lo schianto in moto: il giovane originario di Foggia viveva a GaiarineUna serata qualunque, una strada di paese, poi il rumore violento dello schianto. È morto così David Sbiha, 28 anni, giovane originario di Foggia e residente a Gaiarine, in provincia di Treviso. alphabetcity.it