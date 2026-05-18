Schiaffo al senatore che combatté Donald | perde le primarie

Da ilgiornale.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Louisiana, il senatore repubblicano che cinque anni fa aveva chiesto la rimozione di Donald Trump in seguito all’assalto al Capitol Hill ha perso le primarie del suo partito. La sconfitta lo esclude dal ballottaggio, segnando un risultato importante per l’attuale leader repubblicano. La vittoria rafforza la posizione di Trump nel contesto politico locale e nazionale. La competizione elettorale si è conclusa senza la sua partecipazione diretta, lasciando aperta la strada a nuovi sviluppi.

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Donald Trump mette a segno un'importante vittoria politica in Louisiana. Il senatore repubblicano Bill Cassidy, che cinque anni fa aveva chiesto la rimozione del tycoon per l'insurrezione del 6 gennaio a Capitol Hill, ha perso le primarie del suo partito, rimanendo fuori anche dal ballottaggio. Un risultato che il sito Politico definisce "fondamentale per il tour della vendetta" di Trump contro i nemici interni, anche perché Cassidy è il primo senatore uscente (appartenente a uno qualsiasi dei due partiti) a perdere le primarie dal 2012 a oggi. Una dimostrazione della forte presa che il presidente americano esercita sul Grand Old Party. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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