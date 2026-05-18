Schiaffo al senatore che combatté Donald | perde le primarie

In Louisiana, il senatore repubblicano che cinque anni fa aveva chiesto la rimozione di Donald Trump in seguito all’assalto al Capitol Hill ha perso le primarie del suo partito. La sconfitta lo esclude dal ballottaggio, segnando un risultato importante per l’attuale leader repubblicano. La vittoria rafforza la posizione di Trump nel contesto politico locale e nazionale. La competizione elettorale si è conclusa senza la sua partecipazione diretta, lasciando aperta la strada a nuovi sviluppi.

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