Scherma una brindisina trionfa nelle categorie Under 17 e Under 20 in Belgio
Sara Tessari, atleta di scherma originaria di Brindisi, ha ottenuto due titoli in Belgio nelle categorie Under 17 e Under 20. La giovane fiorettista, allieva del maestro Antonio Muraglia, si è laureata campionessa a Libramont, dove risiede attualmente per motivi lavorativi del padre, che lavora come militare distaccato allo Shape. La sua vittoria si inserisce in un percorso di successi nelle competizioni giovanili, consolidando la sua presenza nel panorama schermistico locale.
Straordinario duplice exploit di Sara Tessari: la fiorettista brindisina (allieva del maestro Antonio Muraglia), attualmente residente in Belgio per impegni lavorativi del papà (militare al momento distaccato allo Shape per motivi di servizio), si è laureata campionessa belga a Libramont nelle. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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