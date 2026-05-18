Scherma una brindisina trionfa nelle categorie Under 17 e Under 20 in Belgio

Sara Tessari, atleta di scherma originaria di Brindisi, ha ottenuto due titoli in Belgio nelle categorie Under 17 e Under 20. La giovane fiorettista, allieva del maestro Antonio Muraglia, si è laureata campionessa a Libramont, dove risiede attualmente per motivi lavorativi del padre, che lavora come militare distaccato allo Shape. La sua vittoria si inserisce in un percorso di successi nelle competizioni giovanili, consolidando la sua presenza nel panorama schermistico locale.

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