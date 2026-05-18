Scherma il fioretto azzurro brilla anche a Shanghai Una stagione di Coppa fenomenale
Nel fine settimana si è disputato a Shanghai l’ultimo Grand Prix stagionale di fioretto, torneo che ha attirato numerosi atleti provenienti da tutto il mondo. L’Italia si è distinta conquistando tre medaglie, contribuendo ai risultati complessivi della squadra nazionale. La competizione ha visto protagonisti i fiorettisti azzurri, che hanno confermato la loro presenza di rilievo sulla scena internazionale. La stagione di Coppa del mondo si è conclusa con un bilancio positivo per il team italiano, con risultati che si sono susseguiti nel corso dell’anno.
Ancora una volta il fioretto azzurro si è preso la scena nel weekend della scherma internazionale. A Shanghai è andato in scena l’ultimo Grand Prix stagionale e l’Italia ha risposto presente con altri tre podi che confermano la straordinaria continuità della squadra del CT Simone Vanni. Spicca ovviamente Martina Batini, capace di conquistare uno splendido successo, ma sorridono anche Anna Cristino e Tommaso Martini, entrambi saliti sul gradino più basso del podio. La stagione di Martina Batini è finora davvero eccezionale. La toscana ha infatti centrato il suo terzo successo stagionale dopo quelli ottenuti a Busan e Torino, confermandosi tra le assolute protagoniste del circuito mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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