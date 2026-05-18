Scherma il fioretto azzurro brilla anche a Shanghai Una stagione di Coppa fenomenale

Nel fine settimana si è disputato a Shanghai l’ultimo Grand Prix stagionale di fioretto, torneo che ha attirato numerosi atleti provenienti da tutto il mondo. L’Italia si è distinta conquistando tre medaglie, contribuendo ai risultati complessivi della squadra nazionale. La competizione ha visto protagonisti i fiorettisti azzurri, che hanno confermato la loro presenza di rilievo sulla scena internazionale. La stagione di Coppa del mondo si è conclusa con un bilancio positivo per il team italiano, con risultati che si sono susseguiti nel corso dell’anno.

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