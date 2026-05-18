Scatta lo sciopero generale di 24 ore trasporti a rischio

Da feedpress.me 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si svolge uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge i trasporti. L'Usb ha annunciato l'adesione all'iniziativa, chiamando a fermarsi le attività del settore. La decisione è stata presa in risposta all'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla. Durante la giornata, molte linee di trasporto potrebbero subire interruzioni o riduzioni di servizio, influenzando gli spostamenti dei cittadini. La giornata si preannuncia caratterizzata da disagi e proteste in diversi punti del paese.

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Trasporti a rischio oggi. L'Usb "raccoglie l'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla e proclama lo sciopero generale di 24 ore per il 18 maggio. La guerra, il genocidio in Palestina, la corsa al riarmo, l'attacco al diritto internazionale e il restringimento degli spazi democratici impongono un salto di qualità nella mobilitazione". Lo si legge in una nota dell'Unione sindacale di base. Treni e ferrovie Il gruppo Fs ha avvertito che la protesta interessa il proprio personale dalle ore 21 di domenica alle ore 21 di lunedì. "Lo sciopero può comportare modifiche al servizio, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione", si legge sul sito di Rfi (gruppo Fs). 🔗 Leggi su Feedpress.me

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