Scatta lo sciopero generale di 24 ore trasporti a rischio

Oggi si svolge uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge i trasporti. L'Usb ha annunciato l'adesione all'iniziativa, chiamando a fermarsi le attività del settore. La decisione è stata presa in risposta all'appello lanciato dalla Global Sumud Flotilla. Durante la giornata, molte linee di trasporto potrebbero subire interruzioni o riduzioni di servizio, influenzando gli spostamenti dei cittadini. La giornata si preannuncia caratterizzata da disagi e proteste in diversi punti del paese.

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