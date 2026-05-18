Scarlett Johansson non era a Cannes 2026 | il regista prova a chiamarla mentre esplodono 7 minuti di applausi
A Cannes 2026, l’assenza di Scarlett Johansson alla première di Paper Tiger si è fatta notare, soprattutto in un'edizione in cui molte produzioni hollywoodiane e star internazionali sono mancate. Durante la proiezione, il regista ha tentato di contattarla telefonicamente mentre sul palco si sono susseguiti sette minuti di applausi, senza però ricevere risposta. La manifestazione ha visto una partecipazione più ridotta di grandi nomi del cinema statunitense, con alcune assenze che sono state commentate dagli addetti ai lavori.
A Cannes 2026, dove diversi osservatori hanno lamentato la scarsità di produzioni hollywoodiane e quindi di grandi star sul tappeto rosso, l’assenza di Scarlett Johansson alla première di Paper Tiger è stata particolarmente evidente. Il film di James Gray, presentato in concorso, ha ricevuto una standing ovation di dieci minuti che ha scatenato entusiasmo e applausi fragorosi nella sala del Palais des Festivals. Ma la protagonista non c’era. Durante quegli interminabili minuti di celebrazione, mentre il pubblico continuava ad applaudire e il cast salutava commosso, il regista James Gray ha tentato una mossa disperata: estrarre il telefono e chiamare l’attrice in diretta. 🔗 Leggi su Screenworld.it
Scarlett Johanssons Most Iconic Red Carpet Moments: 20 Years of Glamour
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#ScarlettJohansson non risponde al telefono durante la lunga standing ovation di #PaperTiger al #FestivaldiCannes2026! L'attrice non era presente alla Croisette a causa dei suoi impegni, ma #JamesGray ha provato a coinvolgerla con una chiamata su Face - Facebook facebook
Sette minuti di standing ovation per Paper Tiger, al Festival di Cannes, e un piccolo momento diventato subito virale: James Gray ha provato a videochiamare Scarlett Johansson per farle vivere l’applauso della sala, senza però ricevere risposta. L’attrice non x.com
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