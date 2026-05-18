Scarlett Johansson non era a Cannes 2026 | il regista prova a chiamarla mentre esplodono 7 minuti di applausi

A Cannes 2026, l’assenza di Scarlett Johansson alla première di Paper Tiger si è fatta notare, soprattutto in un'edizione in cui molte produzioni hollywoodiane e star internazionali sono mancate. Durante la proiezione, il regista ha tentato di contattarla telefonicamente mentre sul palco si sono susseguiti sette minuti di applausi, senza però ricevere risposta. La manifestazione ha visto una partecipazione più ridotta di grandi nomi del cinema statunitense, con alcune assenze che sono state commentate dagli addetti ai lavori.

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