Scarcerato dopo la condanna per la strage di ferragosto la decisione della Corte d' Appello di Messina
La Corte d’Appello di Messina ha deciso di far uscire dal carcere Alaa Faraj, un uomo di 30 anni originario della Libia, condannato a trent’anni di reclusione per l’incidente avvenuto nel 2015. In quella occasione, 49 migranti sono deceduti a causa del soffocamento nella stiva di un barcone che stava attraversando il mare verso l’Italia. La decisione arriva dopo il processo di secondo grado, che ha riformato la condanna precedente.
La Corte d’Appello di Messina ha disposto la scarcerazione di Alaa Faraj, il trentenne libico condannato a trent’anni di carcere per la cosiddetta “strage di Ferragosto” del 2015, in cui morirono 49 migranti soffocati nella stiva di un barcone diretto verso l’Italia. I giudici hanno accolto la. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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