Scambio elettorale e presunti legami con i clan | 15 richieste di condanna nel processo Millennium

Da reggiotoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel procedimento “Millennium”, davanti al gup Andrea Iacovelli, la procura ha chiuso la fase di requisitoria avanzando richieste di pena per un totale di 15 imputati. Le condanne sollecitate arrivano fino a 12 anni di reclusione.L’indagine ruota attorno a un presunto meccanismo di scambio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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