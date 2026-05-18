Scambio elettorale e presunti legami con i clan | 15 richieste di condanna nel processo Millennium
Nel procedimento “Millennium”, davanti al gup Andrea Iacovelli, la procura ha chiuso la fase di requisitoria avanzando richieste di pena per un totale di 15 imputati. Le condanne sollecitate arrivano fino a 12 anni di reclusione.L’indagine ruota attorno a un presunto meccanismo di scambio. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
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