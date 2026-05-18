Negli ultimi anni, sempre più persone hanno scelto di scambiarsi le case per le vacanze, un metodo che consente di soggiornare in abitazioni di altri utenti senza dover prenotare hotel. La prima piattaforma ad aver promosso questa pratica è stata HomeExchange, che ha facilitato l'incontro tra chi desidera scambiare la propria casa e chi cerca una sistemazione temporanea. Questa modalità si è diffusa rapidamente e oggi rappresenta una alternativa sempre più diffusa tra i viaggiatori.

La prima piattaforma a proporlo fu HomeExchange: negli ultimi anni è diventato un modo di viaggiare più popolare e ne sono nate di nuove Nel film L’amore non va in vacanza, Cameron Diaz interpreta Amanda Woods, un’imprenditrice di Los Angeles che lavora troppo e decide da un giorno all’altro di partire per una settimana di vacanze natalizie. Mentre cerca online una soluzione trova un sito che non conosce, HomeExchange, che permette agli iscritti di scambiarsi gratuitamente la casa per un periodo. Era il 2006 e HomeExchange esisteva già da circa dieci anni, ma non era ancora molto conosciuto fuori da una ristretta comunità di viaggiatori. La... 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Scambiarsi le case per le vacanze

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Adley's Secret LOVE Cafe!! Surprise for Mom & Dad

Sullo stesso argomento

Le migliori case vacanze a Madeira che trovi su Airbnb, per goderti “le Hawaii d’Europa”All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors.

Case vacanze, le associazioni tornano alla carica: “Gualtieri, contro gli affitti brevi non servono poteri speciali”Non servono i poteri speciali e quindi una riforma costituzionale per normare il mercato degli affitti brevi, a Roma.

Scambiarsi le case per le vacanzeLa prima piattaforma a proporlo fu Home Exchange: negli ultimi anni è diventato un modo di viaggiare più popolare e ne sono nate di nuove ... ilpost.it

Home swapping: scambiarsi le case con sconosciuti per viaggiareQuest’anno l’home swapping sta guadagnando sempre più consensi tra i viaggiatori di tutto il mondo, diventando una scelta popolare per chi desidera scoprire nuove destinazioni in modo autentico e ... 105.net