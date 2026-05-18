A Savona si è svolta una celebrazione speciale in occasione del 101° compleanno di Angiolina, figura nota per aver contribuito alla storia della storica latteria locale. La donna ha vissuto numerosi momenti significativi, attraversando le crisi del secolo scorso e mantenendo attiva l’attività nel tempo. La festa ha attirato familiari, amici e membri della comunità, che hanno condiviso momenti di ricordo e gratitudine per il suo lungo impegno. La sua presenza rappresenta un punto di riferimento per molti nel quartiere.

? Punti chiave Chi è la donna che ha segnato la storia del Santuario?. Come ha fatto a superare le grandi crisi del secolo scorso?. Perché la sua presenza nella RSA è così significativa per Savona?. Quali segreti di resilienza nascondono gli altri centenari della struttura?.? In Breve Celebrazione presso la RSA del Santuario con i figli Pino e Anna Ghiso.. Ex gestrice di una storica latteria nel quartiere del Santuario a Savona.. Presenza di altri ospiti ultracentenari all'interno della struttura delle Opere Sociali.. Resilienza generazionale contro le sfide della guerra e delle recenti pandemie.. Angiolina Ferrari ha festeggiato i suoi 101 anni nella struttura della Rsa del Santuario a Savona, circondata dall’affetto dei figli Pino e Anna Ghiso e del personale della residenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savona, festa per la storica latteria: Angiolina compie 101 anni

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