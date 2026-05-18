Sassuolo-Lecce le pagelle | Nzola si mangia un gol fatto 4,5 Cheddira doppietta da 7,5

Nel match tra Sassuolo e Lecce, Nzola ha sbagliato un'occasione importante, ricevendo un voto di 4,5. Cheddira ha invece realizzato una doppietta, ottenendo 7,5. Tra i giocatori del Sassuolo, Berardi e Laurienté sono stati valutati come i migliori. Per quanto riguarda i salentini, alcuni calciatori hanno ricevuto valutazioni insufficienti. La partita si è conclusa con queste valutazioni, che riflettono le performance di ciascun atleta sul campo.

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