Sassari stop all’acqua per 12 ore | i quartieri coinvolti dai lavori

A Sassari è previsto uno stop all’erogazione dell’acqua potabile per 12 ore in alcuni quartieri della città. L'intervento riguarda lavori di manutenzione alla rete idrica e comporterà una temporanea riduzione della pressione dell’acqua nei punti di distribuzione. Durante questa fascia oraria, l’approvvigionamento sarà sospeso o limitato, e si consiglia agli abitanti di conservare acqua in quantità adeguata. Non sono stati segnalati cambiamenti previsti nella qualità dell’acqua durante il periodo di interruzione.

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? Domande chiave Quali quartieri subiranno il calo di pressione durante i lavori?. Come influirà l'intervento sulla qualità dell'acqua nei rubinetti?. Perché i tecnici hanno programmato l'intervento proprio in viale Mameli?. Chi può contattare i residenti per segnalare anomalie post-lavorazione?.? In Breve Intervento Abbanoa su viale Mameli e viale Matteotti per efficientamento rete idrica.. Sospensione prevista martedì 19 maggio dalle ore 9 alle 21.. Possibile torbidità dell'acqua al ripristino del flusso nei quartieri interessati.. Segnalazioni guasti tramite numero verde Abbanoa 800022040.. Martedì 19 maggio 2026, dalle ore 9 alle 21, i residenti di diversi quartieri di Sassari dovranno affrontare una sospensione dell’erogazione idrica per consentire i lavori di Abbanoa sulla rete cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari, stop all’acqua per 12 ore: i quartieri coinvolti dai lavori ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Maxi stop acqua in Abruzzo: 275mila cittadini coinvolti dai lavori urgentiChieti - Un intervento straordinario sulla rete idrica comporterà una significativa sospensione dell’acqua potabile in gran parte del territorio... Bari, stop all’acqua per 12 ore: i lavori che colpiranno JapigiaUn intervento tecnico programmato sulla rete idrica di Bari comporterà una limitazione del servizio per i residenti di Japigia e Sant’Anna nella... La prima parte è lodevole, perché anche se non esplicitamente detta, può essere la paura di vendere a qualcuno che poi dopo 2/3 anni toglie la pallacanestro a Sassari. Sul resto non concordo, sono proprio mancate l'anima e le idee. SONO PRONTO A TRAS x.com Sassari, martedì stop all’erogazione dell’acqua per 17 oreTornano i disagi a Sassari per l’erogazione dell’acqua. Il prossimo martedì 7 ottobre Enas, Ente Acque della Sardegna, dovrà eseguire per circa 17 ore alcuni interventi di manutenzione straordinaria ... unionesarda.it Nuove condotte a Sassari, problemi con l’acqua in alcune zoneAbbanoa annuncia lavori a Sassari per l'attivazione delle nuove condotte idriche, in alcune zone ci saranno problemi con l'acqua. sassarioggi.it