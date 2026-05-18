Sassari stop all’acqua per 12 ore | i quartieri coinvolti dai lavori
A Sassari è previsto uno stop all’erogazione dell’acqua potabile per 12 ore in alcuni quartieri della città. L'intervento riguarda lavori di manutenzione alla rete idrica e comporterà una temporanea riduzione della pressione dell’acqua nei punti di distribuzione. Durante questa fascia oraria, l’approvvigionamento sarà sospeso o limitato, e si consiglia agli abitanti di conservare acqua in quantità adeguata. Non sono stati segnalati cambiamenti previsti nella qualità dell’acqua durante il periodo di interruzione.
? Domande chiave Quali quartieri subiranno il calo di pressione durante i lavori?. Come influirà l'intervento sulla qualità dell'acqua nei rubinetti?. Perché i tecnici hanno programmato l'intervento proprio in viale Mameli?. Chi può contattare i residenti per segnalare anomalie post-lavorazione?.? In Breve Intervento Abbanoa su viale Mameli e viale Matteotti per efficientamento rete idrica.. Sospensione prevista martedì 19 maggio dalle ore 9 alle 21.. Possibile torbidità dell'acqua al ripristino del flusso nei quartieri interessati.. Segnalazioni guasti tramite numero verde Abbanoa 800022040.. Martedì 19 maggio 2026, dalle ore 9 alle 21, i residenti di diversi quartieri di Sassari dovranno affrontare una sospensione dell’erogazione idrica per consentire i lavori di Abbanoa sulla rete cittadina. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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