Sassari-Porto Torres | il cammino notturno per i Santi Martiri Gavino

Un gruppo di pellegrini sta affrontando un cammino notturno tra Sassari e Porto Torres, dedicato ai Santi Martiri Gavino. Durante la marcia, si fermeranno in diversi punti lungo il tragitto, che attraversa zone urbane e rurali. La marcia si svolge nel rispetto di un percorso stabilito e prevede soste in specifici luoghi di preghiera e riflessione. Il percorso si svolge senza particolari incidenti e si conclude con una cerimonia religiosa nella località finale.

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? Punti chiave Dove si fermeranno i pellegrini durante la marcia notturna?. Come influenzerà questo cammino il tema della pace nel territorio?. Quando inizierà la veglia nella cattedrale di San Nicola?. Chi presiederà la Santa Messa all'arrivo a Porto Torres?.? In Breve Veglia di Pentecoste alle 20:30 di sabato 23 maggio presso la cattedrale di San Nicola.. Percorso notturno con tappe a Li Punti, Nuova Capolino, San Giovanni, Ottava e Li Lioni.. Arrivo previsto a Porto Torres alle ore 3:00 di domenica 24 maggio.. Messa finale nella Basilica dei Santi Martiri Turritani presieduta da monsignor Francesco Antonio Soddu.. Il pellegrinaggio notturno tra Sassari e Porto Torres inizierà alle ore 22:00 di sabato 23 maggio, quando i fedeli partiranno da piazza Duomo per onorare i Santi Martiri Gavino, Proto e Gianuario. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassari-Porto Torres: il cammino notturno per i Santi Martiri Gavino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sassari, Soddu a Porto Torres: il ritorno alle radici dei martiriMonsignor Francesco Soddu ha visitato nel pomeriggio la Basilica di San Gavino a Porto Torres, segnando un passaggio fondamentale prima del suo... Blitz notturno: 6 locali sanzionati e 2 chiusi a Porto Torres? Cosa sapere Carabinieri sanzionano sei locali e chiudono due attività tra Porto Torres, Sorso e Sennori. LAVORI DA UN MILIONE DI EURO NELLE CASE POPOLARI DI PORTO TORRES Seguici su Telegram per restare sempre aggiornato >>> t.me/sassarioggi sassarioggi.it/cronaca/rinnov… #portotorres #sassarioggi x.com Droga shaboo, a processo una 39enne arrestata a Porto TorresSequestro di droga shaboo a Sassari: una 39enne arrestata a Porto Torres è stata condannata a due anni e otto mesi. sassarioggi.it Sassari, Porto Torres, Alghero e l’Isola dell’Asinara: arriva Mark Kelly SmithUn’intera settimana in compagnia del poeta americano Mark Kelly Smith, fondatore negli anni Ottanta del movimento Poetry Slam, che dal 13 al 19 maggio arriva eccezionalmente in Sardegna ospite della r ... mediterranews.org