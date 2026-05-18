Santarcangelo sboccia con Balconi Fioriti | 30 mila visitatori nel weekend
Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, Santarcangelo ha ospitato l’edizione 2026 di Balconi Fioriti, una manifestazione che ha attirato circa 30 mila visitatori complessivamente. Nonostante il tempo incerto di sabato, l’evento ha riscosso ancora una volta un grande successo, con numerosi partecipanti che hanno visitato le esposizioni e le installazioni allestite lungo le vie della città. La manifestazione si svolge tradizionalmente durante il weekend e coinvolge diverse attività legate alla decorazione floreale delle balconate e degli spazi pubblici.
Nonostante il tempo incerto di sabato 16 maggio, anche l’edizione 2026 di Balconi Fioriti conferma il successo della manifestazione con un’affluenza di circa 30 mila persone nel corso dell’intero fine settimana. Molto partecipate, con una sorprendente interazione del pubblico, le conferenze con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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