Sant’Agata Piccoli | I cittadini sanno distinguere tra polemica e responsabilità di governo

Da anteprima24.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un comunicato diffuso dalla lista civica, si afferma che i cittadini sono in grado di distinguere tra le critiche politiche e le responsabilità legate alla gestione dell’amministrazione locale. La nota, che dura circa due minuti di lettura, è stata inviata alla nostra redazione e riguarda la situazione politica nel quartiere di Sant’Agata. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle parti coinvolte o alle specifiche questioni sollevate.

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Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma  della lista civica «Oggi e Domani», candidata Sindaco Giovannina Piccoli, in replica alle ultime dichiarazioni pubbliche del candidato Sindaco della lista avversaria, Carmine Valentino, sulla campagna elettorale per le elezioni comunali del 24 e 25 maggio 2026. Fa sorridere — amaramente — leggere oggi Carmine Valentino parlare di “chiarezza”, “verità” e “confronto pubblico”, come se la politica si misurasse soltanto nei comizi o nelle dichiarazioni degli ultimi giorni di campagna elettorale. La credibilità di una classe dirigente si misura soprattutto nei momenti difficili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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