Sant’Agata Piccoli | I cittadini sanno distinguere tra polemica e responsabilità di governo

In un comunicato diffuso dalla lista civica, si afferma che i cittadini sono in grado di distinguere tra le critiche politiche e le responsabilità legate alla gestione dell’amministrazione locale. La nota, che dura circa due minuti di lettura, è stata inviata alla nostra redazione e riguarda la situazione politica nel quartiere di Sant’Agata. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle parti coinvolte o alle specifiche questioni sollevate.

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