Sanremo via alla sperimentazione Pedibus per la scuola Rubino

A Sanremo è iniziata la sperimentazione del Pedibus davanti alla scuola Rubino, un progetto che coinvolge i bambini nel percorrere a piedi il tragitto tra la Bocciofila e l’istituto. La modifica del traffico prevede alcune variazioni nei flussi veicolari lungo questa tratta, con l’obiettivo di favorire l’attraversamento pedonale e ridurre la confusione nel traffico mattutino. Il percorso del Pedibus si sviluppa lungo una strada specifica, coinvolgendo punti di accesso e uscite lungo il tragitto.

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? Punti chiave Come cambierà il traffico davanti alla scuola Rubino grazie al Pedibus?. Quali sono i punti esatti del percorso tra Bocciofila e scuola?. Chi gestirà la sicurezza dei bambini durante il tragitto a piedi?. Quando il progetto si estenderà anche agli alunni della scuola Calvino?.? In Breve Sperimentazione attiva fino al 29 maggio tra via San Francesco e scuola Rubino.. Vicesindaco Fullegara e Polizia locale coordinano il percorso di dieci minuti.. Obiettivo estensione del servizio alla scuola Calvino per l'anno scolastico 20262027.. Il progetto mira a ridurre le emissioni di CO2 e il traffico urbano.. Questa mattina alle 8:10, presso la Bocciofila di via San Francesco a Sanremo, è partita la sperimentazione del progetto Pedibus che coinvolge gli alunni della scuola primaria Rubino. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanremo, via alla sperimentazione Pedibus per la scuola Rubino ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sanremo: la magia dei libri accoglie i piccoli nella sala RubinoMercoledì 22 aprile alle ore 17, la biblioteca civica Corradi di Sanremo ospiterà un nuovo appuntamento del programma Nati per leggere, rivolto ai... Pescara: riparte il Pedibus a Colle Pineta tra scuola e famiglie? Domande chiave Come cambierà il traffico davanti alle scuole di Pescara? Chi garantisce la sicurezza dei bambini durante il tragitto? Quali...