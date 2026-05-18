Sanremo | torna il saggio Limoni 56 studi tra saggi e recensioni

A Sanremo, torna il saggio Limoni, che raccoglie 56 studi tra saggi e recensioni. Il testo si distingue per aver scelto di non includere poeti laureati, concentrandosi invece sulla ricerca di contenuti sostanziosi. Il saggio, nato nel 1994, ha avuto origine con i primi numeri di un annuario che si è affermato nel tempo come punto di riferimento nel settore. La pubblicazione si propone di analizzare e approfondire temi legati alla poesia e alla letteratura.

? Punti chiave Perché questo saggio rifiuta i poeti laureati per cercare la sostanza?. Come sono nati i primi numeri di questo annuario nel 1994?. Cosa racchiudono le 46 recensioni critiche pubblicate in questo volume?. Dove si terrà l'incontro per scoprire le nuove voci della poesia?.? In Breve Presentazione mercoledì 20 maggio ore 16:30 presso la sala incontri di piazza Cassini 11.. Volume Gammarò raccoglie 10 saggi e 46 recensioni su lavori pubblicati tra 2021 e 2023.. Progetto nato nel 1994 con lo storico Giuliano Manacorda e il professor De Nicola.. L'evento è organizzato dall'associazione Esprit Perinaldo e de la Cote a Sanremo.. Mercoledì 20 maggio alle ore 16:30, la sala incontri di piazza Cassini 11 a Sanremo ospiterà la presentazione del nuovo saggio Limoni curato dal professor Francesco De Nicola. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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