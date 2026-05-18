Sannio raid ai campi | sanzioni pesanti per violazioni sulla sicurezza
Nella zona del Sannio, alcune aziende della Valle Telesina sono state soggette a sospensioni immediate a causa di violazioni delle norme sulla sicurezza nei campi. I carabinieri hanno effettuato controlli sul territorio, riscontrando irregolarità nelle apparecchiature elettriche e nelle procedure di sicurezza adottate. Le verifiche hanno portato a sanzioni pesanti per le imprese coinvolte, che ora devono procedere con le correzioni previste dalla legge. I dettagli delle violazioni e le conseguenze sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità competenti.
? Punti chiave Quali aziende della Valle Telesina hanno subito la sospensione immediata?. Come hanno fatto i carabinieri a individuare le violazioni elettriche?. Perché alcune sanzioni hanno superato i diecimila euro in Val Fortore?. Chi sono i responsabili delle mancanze sulla sicurezza nei campi?.? In Breve Sanzioni in Val Fortore superano i 3.000 euro per mancanza corsi sicurezza.. Un'azienda in Val Fortore riceve 10.000 euro di multe per rischi elettrici.. In Valle Telesina un'azienda agricola subisce la sospensione immediata dell'attività.. Multa di 2.500 euro e 2.000 euro per mancata valutazione rischi in Valle Telesina.. I carabinieri... 🔗 Leggi su Ameve.eu
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