Sannio raid ai campi | sanzioni pesanti per violazioni sulla sicurezza

Nella zona del Sannio, alcune aziende della Valle Telesina sono state soggette a sospensioni immediate a causa di violazioni delle norme sulla sicurezza nei campi. I carabinieri hanno effettuato controlli sul territorio, riscontrando irregolarità nelle apparecchiature elettriche e nelle procedure di sicurezza adottate. Le verifiche hanno portato a sanzioni pesanti per le imprese coinvolte, che ora devono procedere con le correzioni previste dalla legge. I dettagli delle violazioni e le conseguenze sono stati comunicati ufficialmente dalle autorità competenti.

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