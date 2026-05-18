Sanità ridefiniti i percorsi socio sanitari in relazioni ai nuovi trattamenti per l’Alzheimer
In Toscana si sta lavorando alla definizione di un nuovo modello regionale dedicato ai percorsi socio-sanitari per il trattamento dell’Alzheimer, in vista dell’introduzione di nuove terapie. La regione ha avviato un processo di ridefinizione delle modalità di assistenza per assicurare cure più adeguate, sicure e facilmente accessibili ai pazienti. Le modifiche riguardano l’organizzazione delle strutture e le procedure da seguire per garantire un percorso assistenziale uniforme su tutto il territorio.
FIRENZE – La Toscana si prepara all’arrivo dei nuovi trattamenti contro l’Alzheimer e definisce un modello regionale per garantire cure appropriate, sicure e accessibili su tutto il territorio. La giunta regionale ha approvato il documento Demenze: percorsi socio sanitari e nuovi approcci terapeutici. Nuovi orizzonti della malattia di Alzheimer in Toscana: tra appropriatezza e sostenibilità, elaborato dall’Organismo toscano per il governo clinico. Il provvedimento nasce alla luce delle nuove terapie anti-amiloide sviluppate per le fasi iniziali della malattia di Alzheimer, farmaci innovativi che stanno cambiando l’approccio clinico alla patologia e che richiedono però una profonda riorganizzazione dei percorsi diagnostici e assistenziali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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