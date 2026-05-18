Sanità ridefiniti i percorsi socio sanitari in relazioni ai nuovi trattamenti per l’Alzheimer

In Toscana si sta lavorando alla definizione di un nuovo modello regionale dedicato ai percorsi socio-sanitari per il trattamento dell’Alzheimer, in vista dell’introduzione di nuove terapie. La regione ha avviato un processo di ridefinizione delle modalità di assistenza per assicurare cure più adeguate, sicure e facilmente accessibili ai pazienti. Le modifiche riguardano l’organizzazione delle strutture e le procedure da seguire per garantire un percorso assistenziale uniforme su tutto il territorio.

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FIRENZE – La Toscana si prepara all’arrivo dei nuovi trattamenti contro l’Alzheimer e definisce un modello regionale per garantire cure appropriate, sicure e accessibili su tutto il territorio. La giunta regionale ha approvato il documento Demenze: percorsi socio sanitari e nuovi approcci terapeutici. Nuovi orizzonti della malattia di Alzheimer in Toscana: tra appropriatezza e sostenibilità, elaborato dall’Organismo toscano per il governo clinico. Il provvedimento nasce alla luce delle nuove terapie anti-amiloide sviluppate per le fasi iniziali della malattia di Alzheimer, farmaci innovativi che stanno cambiando l’approccio clinico alla patologia e che richiedono però una profonda riorganizzazione dei percorsi diagnostici e assistenziali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Sanità, ridefiniti i percorsi socio sanitari in relazioni ai nuovi trattamenti per l’Alzheimer ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: A Maiori apre la Casa della Comunità HUB: nuovi servizi socio-sanitari nel complesso Stella Maris Alzheimer, a Casa Sollievo della Sofferenza i primi trattamenti con anticorpi monoclonaliL'ambulatorio per i Disturbi Cognitivi e Demenze, guidato da Raffaella Latino e afferente all'Unità Complessa di Neurologia diretta da Giuseppe... Sanità, ridefiniti i percorsi socio sanitari in relazioni ai nuovi trattamenti per l'AlzheimerFIRENZE - La Toscana si prepara all’arrivo dei nuovi trattamenti contro l’Alzheimer e definisce un modello regionale per garantire cure appropriate, sicure e accessibili su tutto il territorio. La giu ... msn.com ECM 2026–2028: più crediti con i corsi di Quotidiano Sanità Club dedicati alle tematiche specialiTelemedicina, sanità digitale, prevenzione, medicina di genere e sicurezza delle cure sono alcune delle principali tematiche di interesse nazionale individuate dalla Commissione nazionale ECM per il t ... quotidianosanita.it