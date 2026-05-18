Sanità pugliese La Salandra FdI | Fondi spesi male non tagliati Vent' anni di fallimenti

Un deputato di Fratelli d’Italia in Puglia ha criticato la gestione della sanità regionale, affermando che i fondi sono stati sprecati e non ridotti, e che negli ultimi vent’anni ci sono stati numerosi fallimenti. Ha rivolto accuse al Partito Democratico, sostenendo che le affermazioni di tagli ai fondi da parte del governo centrale siano infondate. La polemica riguarda l’uso delle risorse destinate al settore sanitario regionale e la responsabilità degli ultimi due decenni.

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