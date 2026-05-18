Sanità pubblica sostenibilità e futuro | incontro con Alessandro Nobili a Palazzo Rota Pisaroni

Da ilpiacenza.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto presso Palazzo Rota Pisaroni il quarto appuntamento della serie “I Mercoledì della Medicina”, organizzata dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con il supporto di una fondazione. L’incontro ha visto la partecipazione di un esperto nel settore sanitario, che ha affrontato il tema della sostenibilità del servizio sanitario pubblico e delle risposte possibili alle sfide future. La discussione si è concentrata sulla possibilità di mantenere un sistema di assistenza universale e accessibile a tutti.

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Possiamo permetterci di non avere un servizio sanitario nazionale? Questo l’interrogativo al centro del quarto appuntamento del il ciclo di incontri “I Mercoledì della Medicina” - promosso dall’Ordine provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri con il sostegno della Fondazione di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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