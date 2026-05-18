Il 18 maggio 2026, un rappresentante della sanità locale ha dichiarato che il Pronto Soccorso della città non deve essere considerato un esperimento, ma un diritto pubblico. La comunicazione si rivolge alla popolazione, ribadendo che il servizio di emergenza è un bene essenziale e non oggetto di sperimentazioni. La dichiarazione arriva in un momento di discussioni sulla gestione dei servizi sanitari e sulla loro tutela per i cittadini. Niente riferimenti a nomi o dettagli specifici di strutture o enti.

ARezzo, 18 maggio 2026 – « Sanità ad Arezzo I l Pronto Soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblico Quando il neoliberismo ci cade addosso grazie al Centro-Sinistra Mentre la retorica della campagna elettorale ci parla di "Comunità" e "Diritti", la realtà che si profila all' ospedale San Donato di Arezzo, ha un nome molto più preoccupante: esternalizzazione. Come Alternativa Comune, non possiamo restare in silenzio di fronte a quella che consideriamo l'ennesima picconata al pilastro della sanità pubblica, mascherata da efficientismo di facciata. Il Governatore Giani, che più volte si è visto ad Arezzo come garante del Centro-Sinistra locale e l'assessora Monni, annunciano con orgoglio la nascita del cosiddetto ‘terzo servizio’. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - ««Sanità ad Arezzo, il Pronto Soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblico »

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Alternativa Comune: “Il pronto soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblico”Riceviamo e pubblichiamo la nota di Alternativa Comune, lista in corsa alle elezioni comunali 2026 per la città di Arezzo.

Sanità ad Arezzo, il Pronto Soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblicoARezzo, 18 maggio 2026 – Sanità ad Arezzo Il Pronto Soccorso non è un esperimento, è un diritto pubblico Quando il neoliberismo ci cade addosso grazie al Centro-Sinistra Mentre la retorica della camp ... lanazione.it

Sperimentazione sul pronto soccorso, ad Arezzo il terzo settore gestirà i casi meno graviIl test nel solco dell’integrazione dell’associazionismo con il sistema sanitario pubblico. Attivo dalla fine di maggio 12 ore al giorno ... msn.com