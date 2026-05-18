Il cantante torna a far parlare di sé con una nuova collaborazione. Questa volta, si presenta insieme a Clara nel brano intitolato Le Ragazze, che sarà disponibile dal 22 maggio sia in radio che sulle piattaforme digitali. È la prima volta che i due artisti lavorano insieme e la canzone si preannuncia come una delle uscite musicali più attese della stagione. La pubblicazione del singolo segna un nuovo passo nella carriera dell’interprete, già noto al pubblico per i successi precedenti.

Sangiovanni torna sulla scena musicale con una collaborazione che profuma già d’estate. Il cantante ha scelto di affiancare Clara in Le Ragazze, nuovo singolo in uscita il 22 maggio in radio e sulle piattaforme digitali. Per i due artisti si tratta della prima volta insieme in studio: un incontro che mette al centro il pop italiano più giovane, quello capace di mescolare leggerezza, ritmo e una certa voglia di cambiare pelle. Sangiovanni e Clara, la prima volta insieme. Il brano arriva in un momento particolarmente interessante per entrambi. Da una parte Clara, che dopo il successo televisivo (con Mare Fuori ) e musicale degli ultimi anni sta lavorando a un’immagine più sfaccettata, meno prevedibile e più libera. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sangiovanni torna con Clara: per la prima volta insieme con Le Ragazze

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