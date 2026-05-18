San Salvatore Telesino | bando per operaio del verde a tempo indeterminato

A San Salvatore Telesino è stato aperto un bando di concorso per un posto di operaio del verde a tempo indeterminato. La selezione è rivolta a candidati che devono presentare domanda attraverso la piattaforma Cliclavoro Campania. Tra le informazioni disponibili, si evidenzia l’incidenza dello stipendio mensile lordo sul contratto offerto, anche se i dettagli specifici sui valori non sono stati ancora comunicati. La procedura di candidatura rimane aperta a chi risponde ai requisiti indicati nel bando.

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? Punti chiave Quanto incide lo stipendio mensile lordo su questo nuovo impiego?. Chi può presentare domanda tramite la piattaforma Cliclavoro Campania?. Come funzionerà la prova pratica per accertare le capacità tecniche?. Quando scadrà il termine ultimo per inviare la candidatura online?.? In Breve Impiego part-time da 18 ore con lordo annuo tra 19.000 e 20.000 euro.. Domande online su Cliclavoro Campania dall'8 al 12 giugno 2026.. Verifica documenti affidata al Centro per l'Impiego di Telese Terme.. Selezione prevede colloquio tecnico e prova pratica sul campo..? I dati Secondo Eurostat, il tasso di disoccupazione in Italia: 5,2% (marzo 2026). 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Salvatore Telesino: bando per operaio del verde a tempo indeterminato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Immagini dal Sannio: il Parco naturalistico del Grassano a San Salvatore TelesinoIl territorio telesino è costellato da aree naturalistiche che sono mete ideali per gite fuori porta, per momenti di beata solitudine a tu per tu con... San Salvatore Telesino, Olimpia Volley torna protagonistaSan Salvatore Telesino torna protagonista nel panorama pallavolistico territoriale. San Salvatore Telesino, raccolti più di 7mila euro per la Fondazione TelethonUn risultato record per la Fondazione Telethon che, con il sostegno dei soci del Centro Sociale Polivalente L’Età d’Oro della Vita APS di San Salvatore Telesino, chiude il 2025 con una raccolta ... ntr24.tv San Salvatore Telesino, operaio 25enne morto a causa di un maloreDramma questa mattina a San Salvatore Telesino, dove R.B., 25enne di origini indiane e residente nella Valle Telesina, ha perso la vita all’interno del piazzale di un’azienda del posto, la ... ilmattino.it