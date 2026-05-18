San Paolo doveva essere l' ennesimo parcheggio diventa un piccolo parco | la svolta di via Tito
A San Paolo un’area che avrebbe dovuto ospitare un parcheggio per cento veicoli è stata trasformata in un giardino attrezzato. La zona, situata tra via Tito e viale Giustiniano Imperatore, si trova tra campi di calcio e ha subito un cambio di destinazione rispetto ai piani iniziali. Originariamente prevista come un’area destinata ai veicoli, la modifica ha portato alla creazione di uno spazio verde con panchine e giochi. La trasformazione è avvenuta senza ulteriori interventi infrastrutturali o lavori di grande portata.
Doveva diventare un parcheggio per 100 auto, a discapito degli alberi. Diventa invece un giardino attrezzato, il rettangolo verde incastonato tra i campi di calcio, tra via Tito e viale Giustiniano Imperatore, a San Paolo.La protesta in difesa degli alberiL’originario progetto, comunicato al. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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Progetto Dreyfus. . Qualcuno dirà che questo video è eccessivo. Può essere. Ma dopo aver fatto due passi a Porta San Paolo, questa è l’unica reazione onesta che mi viene. Perché a un certo punto ti fermi e ti chiedi: ma è possibile davvero? È possibile che a - Facebook facebook
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