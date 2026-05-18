San Paolo doveva essere l' ennesimo parcheggio diventa un piccolo parco | la svolta di via Tito

A San Paolo un’area che avrebbe dovuto ospitare un parcheggio per cento veicoli è stata trasformata in un giardino attrezzato. La zona, situata tra via Tito e viale Giustiniano Imperatore, si trova tra campi di calcio e ha subito un cambio di destinazione rispetto ai piani iniziali. Originariamente prevista come un’area destinata ai veicoli, la modifica ha portato alla creazione di uno spazio verde con panchine e giochi. La trasformazione è avvenuta senza ulteriori interventi infrastrutturali o lavori di grande portata.

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