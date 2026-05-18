San Giuseppe APS | il fulcro sociale che unisce generazioni a Monfalcone

A Monfalcone, il Circolo San Giuseppe APS continua a essere un punto di riferimento per diverse generazioni, offrendo uno spazio in cui giovani e anziani possono incontrarsi e condividere esperienze. Recentemente, sono state avviate nuove attività sportive grazie alla realizzazione di un’area dedicata, pensata per ampliare l’offerta e favorire momenti di socializzazione tra tutte le età. La struttura si conferma come un punto di aggregazione, capace di mantenere vivo il legame tra le diverse fasce di età della comunità.

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