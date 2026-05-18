San Giuseppe APS | il fulcro sociale che unisce generazioni a Monfalcone
A Monfalcone, il Circolo San Giuseppe APS continua a essere un punto di riferimento per diverse generazioni, offrendo uno spazio in cui giovani e anziani possono incontrarsi e condividere esperienze. Recentemente, sono state avviate nuove attività sportive grazie alla realizzazione di un’area dedicata, pensata per ampliare l’offerta e favorire momenti di socializzazione tra tutte le età. La struttura si conferma come un punto di aggregazione, capace di mantenere vivo il legame tra le diverse fasce di età della comunità.
? Domande chiave Come fa il Circolo a unire giovani e anziani nello stesso spazio? Quali nuove attività sono previste grazie alla nuova area sportiva? Chi garantisce la sostenibilità di tutti i servizi offerti a Monfalcone? Perché il modello del Ricreatorio Foschian sta attirando così tanti nuovi soci??? In Breve Assemblea dei soci conclusasi il 10 maggio con oltre 550 iscritti a Monfalcone. Attività per anziani e giovani gestite tramite il Ricreatorio Mons. O. Foschian. Compagnie artistiche com . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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