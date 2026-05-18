San Giorgio | sportello legale contro i tributi sospetti del Comune

A San Giorgio è stato aperto uno sportello legale dedicato ai cittadini che hanno ricevuto richieste di pagamento sospette da parte del Comune. I consulenti stanno analizzando i titoli esecutivi comunali per verificare eventuali irregolarità. Chi ha ricevuto una richiesta di pagamento e sospetta che possa essere infondata può rivolgersi allo sportello per ricevere assistenza e informazioni su come procedere all’eventuale annullamento. L’iniziativa si rivolge a chi desidera chiarimenti sui propri obblighi tributari.

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