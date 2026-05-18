San Giorgio | sportello legale contro i tributi sospetti del Comune
A San Giorgio è stato aperto uno sportello legale dedicato ai cittadini che hanno ricevuto richieste di pagamento sospette da parte del Comune. I consulenti stanno analizzando i titoli esecutivi comunali per verificare eventuali irregolarità. Chi ha ricevuto una richiesta di pagamento e sospetta che possa essere infondata può rivolgersi allo sportello per ricevere assistenza e informazioni su come procedere all’eventuale annullamento. L’iniziativa si rivolge a chi desidera chiarimenti sui propri obblighi tributari.
? Punti chiave Quali irregolarità hanno riscontrato i consulenti nei titoli esecutivi comunali?. Come possono i cittadini annullare le richieste di pagamento ricevute?. Perché la Federconsumatori chiede la sospensione immediata delle procedure esecutive?. Chi dovrà rispondere della validità delle notifiche inviate ai residenti?.? In Breve Sportello attivo ogni mercoledì dalle 9:30 alle 12:30 presso sede SPICGIL di Via Alcide de Gasperi 60.. Antonio Barletta chiede sospensione immediata procedure esecutive per evitare danni economici alle famiglie.. Federconsumatori Benevento pianifica accesso agli atti per verificare notifiche avvisi di accertamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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