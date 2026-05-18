San Francesco Smile trionfa sul Cimone | la promozione è vicina

La squadra San Francesco Smile ha ottenuto una vittoria importante contro il Cimone. Durante la partita, Minucci ha parato un rigore che ha evitato il pareggio, contribuendo al risultato finale. Il gol decisivo è stato segnato da uno dei giocatori della San Francesco, che ha portato la squadra vicina alla promozione. La partita si è conclusa con la vittoria della San Francesco Smile, che si avvicina alla conquista della promozione.

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? Punti chiave Come ha fatto Minucci a salvare il risultato sul rigore?. Chi ha segnato il gol decisivo per la San Francesco?. Perché il Cimone ha rischiato la rimonta negli ultimi secondi?. Come cambierà il campionato con i possibili nuovi posti in promozione?.? In Breve Bortolotti segna al 15', Bafti raddoppia al 2' della ripresa, Motta accorcia al 97'.. Minucci para il rigore di Ori all'88' dopo il fallo di Fouganni in area.. Frullani espulso al 36' minuto, le due squadre erano seconde in classifica.. Possibile derby in Seconda categoria contro la Pgs Smile dopo il ripescaggio.. La San Francesco Smile ha conquistato la finale dei playoff di Terza “A battendo il Cimone per 2-1 a Formigine, assicurandosi una posizione privilegiata per il salto in Seconda categoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - San Francesco Smile trionfa sul Cimone: la promozione è vicina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lucchese trionfa sul Perignano: è promozione in Serie D!La Lucchese assicura la promozione in Serie D dopo un trionfo netto sul campo contro il Fratres Perignano, conclusosi con un 2-0 che sancisce... Virtus Sanremese travolge il Golfo 6-2: la promozione è vicinaLa Virtus Sanremese ha messo un segno indelebile sul campionato di categoria, travolgendo la squadra del Golfo Dianese con un punteggio netto di 6-2...