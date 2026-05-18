La squadra di calcio locale ha annunciato che due calciatori, Eusepi e Candellori, lasceranno definitivamente il club. La decisione è stata comunicata ufficialmente e segna un cambiamento nel roster. Sono stati inoltre annunciati nuovi acquisti da parte dell’allenatore, con l’obiettivo di rafforzare la formazione. La rosa attuale subirà quindi variazioni, con l’ingresso di nuovi giocatori che prenderanno il posto di chi ha lasciato. La fase di transizione coinvolge anche le strategie di allenamento e le prossime partite.

? Punti chiave Chi sono i calciatori che lasceranno definitivamente il club?. Come cambierà la rosa con i nuovi innesti scelti da Boscaglia?. Quali fondi stranieri stanno trattando per acquisire la proprietà?. Perché gli imprenditori locali non vogliono comprare le quote societarie?.? In Breve Rientreranno alla base i portieri Cultraro, Orsini, Grillo e Zagaglia.. Tosi, Stoppa e Lonardo lasceranno il club per Cremonese, Catania e Atalanta.. Parigini, Tourè, Marranzino e Piccoli restano nel progetto tecnico di Boscaglia.. Fondi australiano, svizzero e investitore olandese per il 49% delle quote.. Kevin Candellori e Umberto Eusepi restano alla Sambenedettese per la prossima stagione agonistica, confermando la loro presenza tra i ventisei calciatori attualmente sotto contratto con il club rossoblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sambenedettese, rivoluzione in rosa: restano Eusepi e Candellori

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